Azt tanácsolják a befektetőknek, hogy két alapkezelőt inkább messziről kerüljenek

A befektetési és pénzügyi tanácsadók legújabb akciója fájdalmasan érintheti az Aberdeent és a Standard Life-ot, amelyek éppen az összeolvadással igyekeztek volna több befektetőt is visszacsalogatni magukhoz. Az összeolvadással egy 660 milliárd fontot kezelő és 9000 dolgozónak munkát adó alapkezelő jöhet létre, az ügyletről itt írtunk korábban.A megkérdezett tanácsadók szinte kivétel nélkül úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg nagyon kockázatos friss tőkét fektetni a két alapkezelő alapjaiba, főleg úgy, hogy az ott dolgozó portfóliómenedzserek fókuszában a vagyonkezelés helyett sokkal inkább a munkájuk megtartása lesz a következő időszakban.Korábbi elemzői becslések szerint mintegy ezer embernek mondhatnak fel a két cégnél összesen, köztük több portfóliómenedzser is érintett lehet, miután a vállalatoknak több hasonló fókuszú alapja is van, így ezeken a területeken duplikációk merülhetnek fel.