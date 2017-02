Buffett: Wall Street-i majmok miatt buknak milliárdokat a befektetők

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Warren Buffett odacsapott a hedge fund iparágnak, éves befektetői levelében kitér arra, hogy az aktívan kezelt alapokért felszámított magas díjak már 100 milliárd dollárba kerültek a befektetőknek az elmúlt 10 évben, holott a teljesítményük gyászos. A Wall Street majmainak titulált aktív portfóliómenedzserekkel kapcsolatban Buffett kifejti, hogy a profit nagy részét nem az ügyfelek, hanem az alapkezelő teszi zsebre,Buffett elmondása szerint csak 10 olyan portfóliómenedzsert ismer, aki aktívan kezelt alapjával képes megverni a piacot, és bár elismeri, hogy többen is lehetnek odakint, ők csupán a kivételek. Hősként emlegeti a levélben ugyanakkor Jack Bogle-t, akinek a nevéhez kötődik az első indexkövető alap elindítása a Vanguardnál 40 évvel ezelőtt.A befektetők egy része úgy tűnik, Buffetthez hasonlóan gondolkodik, miután januárban 5,2 milliárd dollárt vontak ki a hedge fundokból. Tavaly összesen 110 milliárd dollár keresett máshol helyet, ez volt a legnagyobb összegű tőkekiáramlás a hedge fund iparágban a pénzügyi válság óta. Ráadásul úgy tűnik, a tőkekivonási trend az egész idei évet jellemzi majd, egy felmérés szerint ugyanis a befektetők csak 3%-a volt nagyon elégedett a hedge fundok tavalyi teljesítményével, 66% pedig kifejezetten csalódott volt a tavaly hozamokat látva.Buffett a befektetőknek írt levelében kitér arra is, hogy a 122 milliárd dolláros portfólióban jelenleg melyek a legnépszerűbb részvények. A favorit egyértelműen a Wells Fargo, a nemrég számlabotrányba keveredett bankban 27,6 milliárd dolláros kitettsége van a Berkshire Hathawaynek. A második helyen a Coca-Cola áll 16,6 milliárddal, a harmadikon pedig az IBM 13,5 milliárddal. Ezeken felül 5 milliárd dollár feletti kitettsége van még a guru cégének az American Expressben, az Apple-ben, a Phillips 66-ban és a US Bancorp-ban is.