Egy befektetési lehetőség a részvénypiacon, amire sokan nem is gondolnak

Hans-Jörg Naumer, az Allianz Global Investors tőkepiaci részlegének vezetője tartja a nyitóelőadást a Portfolio jövő heti, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján.

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Európa és a befektetőbarát osztalékok

Mennyire fenntarthatóak az osztalékok?

Bár Európában az egy részvényre jutó nyereséghez képest kifizetett osztalék mintegy 80% körüli aránya messze meghaladja a válság előtt mért szintet, az USA-ban és Ázsiában mért 50% és 45% körüli arány már visszafogottabb, így az utóbbi piacokon a cégek osztalékot is emelhetnek a jövőben.

Jelenleg a vállalatoknak nagy a rendelkezésre álló szabad pénzeszközük, az amerikai cégek nettó cash-flowja például az amerikai GDP 12%-át teszi ki, ami közelít a 2011-ben mért rekord szinthez.

A globális makroelőrejelzések szerint a gazdasági indikátorok javulnak, részben az amerikai fiskális stimulusnak köszönhetően, mindezek pedig pozitívan hatnak a vállalati profitszerzési lehetőségekre. Emellett a Fedtől több kamatemelés is várható a közeljövőben, és ha ehhez még hozzávesszük az emelkedő inflációt, akkor gyengébb kötvénypiaci teljesítmény mellett egy erősebb részvénypiacra lehet felkészülni.

Az egyelőre még visszafogott gazdasági növekedésből és a részvénypiacok mostani értékeltségéből arra lehet következtetni, hogy az osztalékok jelentősen hozzájárulnak majd a részvények összteljesítményéhez.

A vállalati profitabilitási előrejelzések többnyire pozitív képet festenek. Az USA-ban az energiaszektor felélénkülése, a várható adócsökkentések és a gazdasági növekedést segítő beruházások is pozitívan hathatnak a profitra. Igaz, a dollár gyengülése és a magasabb munkaerőköltség profitmarzsokra gyakorolt hatása valamelyest gyengítik az előzőeket. Az amerikai fiskális ösztönzőknek az EU-s cégek is haszonélvezői lehetnek, főként indirekt módon, a gazdasági növekedés, az energia- és a bankszektor felélénkülésén keresztül. A politikai bizonytalanságoknak ugyanakkor negatív hatása lehet a vállalati profitabilitásra és egyelőre az is kétséges, hogy az elemzői konszenzusokban becsült profitszámok 100%-ban teljesülnek-e.

Az osztalékok jelenthetik az egyik nagy stabilizáló erőt a piacokon, főleg, ha a monetáris politikai folyamatok és geopolitikai helyzetek miatt növekvő részvénypiaci volatilitást várunk.

A szakértő szerint fontos azt is látni, hogy míg az osztalékstratégia inkább az érték alapú (value based) befektetést jellemzi, ez még nem zárja ki a növekedésorientált befektetéseket sem.

Idén márciusban a fejlett országok államkötvényeinek megközelítőleg negyede negatív hozammal forgott a piacon, a jelenség különösen Európában és Japánban szembeötlő. Az Allianz szakembere úgy látja, a befektetők kezdenek rájönni arra, hogy az infláció emelkedésével a nominális hozamok már nem képesek fenntartani a tőke reálértékét sem, ezért egyre többen fordulnak az osztalékfizető részvények felé, annak ellenére, hogy a volatilis részvénypiac is hordoz kockázatokat.A nemzetközi versenytársakhoz képest. Az 1971 és 2016 közötti időszakban az MSCI Europe évesített teljesítményéhez 38%-ban járultak hozzá az osztalékok, míg az észak-amerikai vagy ázsiai és csendes-óceáni térségben ugyanez az arány nagyjából harmada volt az összteljesítménynek.. Ezt bizonyítja az amerikai részvényeken végzett felmérés is, amely alapján 1972-től kezdve azoknál a részvényeknél alacsonyabb volatilitást mértek, amelyek osztalékot is fizettek, mint azoknál, amelyek semmilyen profitot sem forgattak vissza a befektetőknek.Az Allianz szakembere szerint az alábbi tényezőkre kell figyelni, ha stabil vagy emelkedő osztalékhozamokat keresünk:Hans-Jörg Naumer 2000-ben csatlakozott az Allianz Global Investorshoz, és jelenleg a tőkepiacok és tematikus kutatás feje. Munkája a stratégiai és taktikai elosztásokra, specifikus beruházási lehetőségekre, és a hosszú távú beruházási trendek azonosítására összpontosít. Emellett ő számít az USA székhelyű Allianz GI Center of Behavioral Finance "európai központjának".