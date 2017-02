Gyanúba keveredtek a világ legismertebb befektetési nagyágyúi

Az európai piacfelügyeleti szervek már régóta igyekeznek visszavágni az ún. closet tracker alapok térnyerését, amelyek csak nevükben aktívan menedzselt alapok, a gyakorlatban sokkal inkább indexkövetőek, azonban az aktív alapoknál megszokott magasabb díjakat számítják fel. Még tavaly tettek közzé egy listát, amely szerint az aktívan menedzselt részvényalapok hatoda magasabb díjakkal dolgozik annál, mint amit a befektetési politika alapján várható lenne.Az európai hatóságok a closet tracker alapokkal rendelkező alapkezelők nevét nem hozta nyilvánosságra, de a Better Finance utánajárt, hogy mely alapkezelőkről lehet szó. Ez alapjánAz adatok szerint az Amundi egy, aktívan menedzseltként meghirdetett feltörekvő piaci részvényalapja is az indexkövető alapok stratégiájára hajaz, mégis tízszer nagyobb díjakat számít fel, mint a Vanguard hasonló befektetési politikával bíró indexkövető alapja.A Better Finance 1013 európai részvényalap teljesítményét vizsgálta a 2014-gyel bezáruló öt évben, ezek között 165 potenciális closet tracker alap lehet. A tavaly az európai hatóságok által közzétett jelentést követően a britek, a németek, a franciák, a hollandok, az olaszok és a svédek is nemzeti vizsgálatot rendeltek el az ügyben.