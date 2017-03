Győztek a robotok? Sok szakemberét küldi el a világ legnagyobb alapkezelője

A digitalizációról és a vagyonkezelés jövőjéről is szó lesz a Portfolio jövő heti, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Ne maradjon le róla, regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A BlackRock, amely a világon a legnagyobb vagyont kezelő cég, bejelentette, hogy a 275 milliárd dollárt kitevő, aktívan kezelt részvényalapokkal foglalkozó üzletágának 11%-át érintenék a változások, elsősorban stratégiai módosításra készülnek.A több mint 5 ezer milliárd dollárnyi vagyonért felelő alapkezelő technológiai alapú vagyonkezelésre tenne egy nagyobb hangsúlyt, ennek eredményeképp több portfóliómenedzser munkája is megszűnik a cégnél. Emellett az átalakítással érintett, aktívan kezelt alapoknál díjat is csökkent a cég, ami 30 millió dolláros bevételkiesést jelent.A BlackRock azt is bejelentette, hogy a jobb teljesítmény érdekében nagyobb területen fogják használni a számítógépes adatbányászati technikákat a részvénykiválasztások során.Az aktívan kezelt alapokra az utóbbi időben rájár a rúd, az amerikai alapokból rengeteg pénz áramlott ki a passzívan kezelt alapok javára. A felszámított díjakat tekintve a lépés nem meglepő, a passzív alapok minden 10 ezer dolláros befektetésre 3 dolláros költséget, míg az aktívan kezelt társaik 131 dolláros költséget számítottak fel 2015-ös adatok szerint.