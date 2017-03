Ha ez összejön, megszületik Európa egyik legnagyobb alapkezelője

A két vállalat által kiadott közös nyilatkozata szerint a Standard Life részvényesei az összeolvadt társaság részvényeinek 66,7%-át birtokolnák, az Aberdeen részvényesei pedig minden részvényük után 0,757 darab új Standard Life részvényt kapnának. Ez alapján

A Standard Life főként multi-asset stratégiát követő alapjairól ismert, míg az Aberdeen a feltörekvő piacokban vállal aktívabb kitettséget, igaz, mindkét vállalat jelentős tőkekiáramlást szenvedett el a két stratégia miatt. A Sky News adatai szerint. Az Aberdeen költségcsökkentési terveiről és új stratégiai lépéseiről korábban itt írtunk:Mind a két cég alapkezelői üzletága tőkekiáramlásról számolt be tavaly, amely legfőképpen a Brexitről szóló népszavazásnak és Donald Trump megválasztásának köszönhető. A közös közlemény szerint, ha létrejön a megállapodás, akkor az a bevételekre, a cash flow-ra és a jövedelmezőségre is pozitívan hat majd, emellett a részvényesek is fenntarthatóbb jövedelemre számíthatnak. A Standard Life már egy jó ideje nagy figyelmet fordít az alapkezelői üzletágra, a biztosítói vagyon egy jelentős részétől már meg is vált ennek érdekében.