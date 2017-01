Hamarosan jön és gigaösszegekbe kerül az alapkezelőknek az új EU-s szabály

Túlszabályozottság veszélye, részletszabályok hiánya

Befektetési tanácsadás, juttatások, ösztönzők kérdésköre

Ügyfél-tájékoztatás részletessége, találkozók rögzítésének problémája

Független és nem független befektetési tanácsadás egyidejű nyújtása

Derivatívák kereskedésének szabályozása (OTF piac)

Banki háttérrendszerek átalakítása

Adminisztrációs terhek növekedése

Tanácsadási tevékenység beárazása és ennek kommunikálása, díjak/költségek rögzítése

Termékfejlesztéshez kapcsolódó szervezeti és eljárási szabályok, célpiac meghatározása

Ki fizet majd az elemzésekért?

Kötvénypiacok és a likviditás

Jelentések jelentések hátán

Az IT- és adminisztrációs terhek növekedését a magyar alapkezelők is jelentősre becsülik, IT-fejlesztés oldalán 10%-től egészen 50%-os pluszköltséget is jelenthet a MiFID II a hazai cégek szerint, az adminisztrációs terhek növekedését ennél valamivel kisebbre becsülik, de 10-30%-os költségnövekedés ennél a költségelemnél is elképzelhető.

A nagyobb európai alapkezelők vezérei közül már többen aggodalmukat fejezték ki az új szabályozással kapcsolatban, miután az a tevékenység szinte minden részét érinteni fogja, és sokan aggódnak amiatt is, hogy bárhogyan is próbálnak megfelelni a szabályoknak, lehet, hogy valamin mégis elcsúsznak.A magyar alapkezelők egy korábbi körkérdésben az alábbi pontokat jelölték meg a legnagyobb kihívások között:A MiFID II egyik legnagyobb módosítása az alapkezelőkre nézve az, hogyan fizetnek a jövőben azokért a külsős elemzésekért, amelyeket sokszor a befektetési döntések meghozatalához is felhasználnak. A kutatásokra/ elemzésekre fizetett és kereskedési díjakat eddig összevonva szerepeltették az alapkezelők, az új szabályok értelmében azonban külön kell őket feltüntetni. Az Electronic Research Interchange legfrissebb felmérése szerint 10-ből 4 alapkezelő nem biztos benne, hogy a jövő januári bevezetésig meg tudja oldani ezt a kérdést. A MiFID II alapján az alapkezelők vagy saját zsebből vagy az ügyfelekre áthárítva fizethetik ki az elemzések költségeit, a megkérdezett európai alapkezelők fele azonban máig nem tudja, hogy áthárítja-e ennek költségét.Philip Warland, a Fidelity szakemberre szerint a kötvénypiac fogja leginkább megérezni az új szabályok okozta változásokat. Eddig, ha a portfóliómenedzserek a kötvények vásárlása vagy eladása céljából több bankot és brókercéget is megkerestek az árjegyzések miatt, akik eltérő okok miatt akár különböző árakat is szabtak ugyanazt a kötvényt venni vagy eladni készülő két vagyonkezelőknek. A jövőben az árakat jegyző bankoknak és brókercégeknek részletesebb előzetes adatokat kell közölniük az áraikról, az alapkezelők pedig attól tartanak, hogy a profitszerzési lehetőségek csökkenése miatt több befektetési bank is elhagyhatja a kötvénykereskedési piacot. Ez pedig éppen a MiFID II likviditásnövelési céljával mehet szembe.Európa legnagyobb alapkezelői átlagosan 10,3 millió eurós költséggel kalkulálnak a MiFID II előírásainak való megfeleléshez, ebből egy nagy részt hasíthatnak majd ki a kereskedési és tranzakciós ügyletekről készített jelentések költségei. A tranzakciós jelentésekben eddig nagyjából 23 különféle adatot adtak meg az alapkezelők, ez az új szabályok szerint 65-re növekszik, az adminisztrációs terhek és költségek tehát jelentősen emelkednek.

Hogy állnak a felkészüléssel az alapkezelők?

Tony Kirby, az EY MiFID-csapatának vezetője szerint az alapkezelők negyedénél fennáll a lehetősége, hogy nem lesznek készen minden előkészülettel a jövő januári bevezetésig, és csak ötödük fogja hátradőlve várni az új szabályok életbe lépését. Az intézmények közül a nagyobb alapkezelők vannak előnyben, miután nagyobb szabályozói dolgozói csoporttal is rendelkeznek, akisebbeknek pedig a következő 11 hónap vízválasztó lesz a működésükre nézve.