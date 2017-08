Hatalmasat bukott az Istennek becézett sztárbefektető

Június végével bezárólag Andy Hall egyik legismertebb és legjobban teljesítő hedge fundja, az Astenbeck közel 30%-ot vesztett idén, miután a befektetési szakembernek úgy tűnik, nem sikerült jól eltalálnia az olaj piaci mozgását.A nagy veszteség a piac többi szereplőkét is meglepte, volt, aki úgy fogalmazott, hogy "sokkolta" a hír, mások pedig nem értik, mi történhetett, hiszen Hallt a valaha élt egyik legsikeresebb olajtréderként tartják számon a piacon.Hall a pénzügyi válság alatt szerzett hírnevet magának, már akkor rengeteg pénzt keresett az olajon való kereskedéssel. Az Astenbeck hedge fund tavaly év végén 1,4 milliárd dollárnyi vagyon kezelt. 2012 óta egyébként több, természeti erőforrásra építő hedge fund is bezárta kapuit.Az olaj árfolyammozgásait megjátszó hedge fundok és köztük az Astenbeck is arra számított még év elején, hogy a szaúdi és az orosz kitermelések visszavágása felrepíti majd az olajárakat. A várakozásaik nem jöttek be, miután az amerikai palagáz-kitermelők növelni tudták a kitermelést, emellett Líbia és Nigéria olajkitermelése is normalizálódott.A 66 éves befektetőnek az olaj mellett a művészet is nagy szenvedélye, feleségével több mint 5000 különféle műtárgy tulajdonosai.