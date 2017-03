Ínséges idők jönnek a banki elemzőkre, ha életbe lép az új szabály

A MIFID II.-ről és a befektetési piacokon életbe lépő új szabályokról is szó lesz az április 5-ei Portfolio IWS konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A MiFID II. többek között azt is előírja, hogy a befektetési bankoknak külön be kell árazniuk az eddig a kereskedési díjba belefoglalt elemzések költségét, az alapkezelőknek pedig azt kell eldönteniük, hogy a banki elemzésekre fizetett díjakat áthárítják-e az ügyfelekre avagy sem. A kérdés azért is fontos, mivel jövő januártól az ügyfelek tételes költségelszámolást fognak látni, tehát azt a díjat is, amit velük fizettetnek ki például az elemzésekért az alapkezelők.Éppen emiatt sok alapkezelő döntött már úgy, hogy az elemzési költségeket nem hárítják át az ügyfelekre, de ez egyúttal az elemzések iránti kereslet megcsappanását is jelenti, ami sok banki elemző munkájába is kerülhet.A Greenwich Associates tanulmánya szerint a megkérdezett európai alapkezelők 40%-a szerint jelentős költségcsökkentést lehet majd megfigyelni jövőre az elemzési büdzsében a mostani éves 1,58 milliárd eurós kerethez képest. A tanulmány szerint több, Európában jelenléttel bíró alapkezelő is úgy döntött, hogy próbál megfelelni a MiFID II. előírásainak és átláthatóbbá tenni az elemzésekre fordított kiadásokat, holott a szabályozás ezt nem követelné meg.