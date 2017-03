Itt az EU legújabb agymenése

Kínában az utóbbi jelenségből egy olyan nagy probléma fújódott már fel, hogy az a pénzügyi rendszer egészét is veszélyezteti: a hozamelvárást bátran kommunikáló, úgynevezett vagyonkezelési termékek több mint



A két eset persze nem ugyanaz, de a lehetséges problémákat jól mutatja. Két dolog miatt sem tartjuk szerencsésnek az újonnan elfogadott szabályt. Egyrészről a stresszesebb piaci körülményekre vonatkozó, visszafogottabb jövőbeni hozamelvárás eltántoríthatja a potenciális befektetői kört egy-egy, például nagyobb kockázatot vállaló alaptól. Másrészről a kedvező piaci körülményekre becsült jövőbeli hozam sem feltétlenül szerencsés dolog, a befektetők ugyanis hajlamosak az ilyen magasabb becsült hozamokra elvárt hozamként tekinteni, és ha ezt nem tudja teljesíteni az alap, szintén kiábrándultság lehet a vége.Kínában az utóbbi jelenségből egy olyan nagy probléma fújódott már fel, hogy az a pénzügyi rendszer egészét is veszélyezteti: a hozamelvárást bátran kommunikáló, úgynevezett vagyonkezelési termékek több mint 26 000 milliárd jüannyi vagyont gyűjtöttek össze. Ennek jelentős része olyan kisbefektetőktől származik, akik a családi tartalékaikat fektették ezekbe a termékekbe, mivel úgy gondolják, hogy a minimum elvárt hozam egyenlő a garantált hozammal. A kínai felügyelet hadjáratot hirdetett ezek ellen a termékek ellen, mivel attól félnek, hogy egy kisebb piaci pánik is futótűzként terjedhet végig a befektetők közt, akik hirtelen rájönnek, hogy a minimum várható hozam nem jelent garanciát, éppen ezért a hozamelvárások publikálását a kínaiak épp betiltani készülnek.A két eset persze nem ugyanaz, de a lehetséges problémákat jól mutatja.

Az Európai Bizottság elfogadta a sokak által vitatott új mérőszámot, amely alapján a befektetőknek a befektetési alapokról szóló dokumentációban olyan előrejelzések is elérhetőek lesznek, mint, hogy hogyan teljesítene az alap egy piaci válság idején.Nem meglepő, hogy az alapkezelők felháborodtak a lépésen, ők ugyanis attól tartanak (és valljuk be, jogosan), hogy ezzel csak szükségtelenül növelik a termékek komplexitását és az ügyfeleket is eltántoríthatja a jövőbeni befektetésektől.Egyetértenek ezzel a befektetők jogaiért harcoló európai szervezetek is, a Better Finance ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy az új mutató bevezetése csak még jobban összezavarja és elkedvteleníti a lakossági befektetőket a befektetési alapokkal kapcsolatban.Az Európai Bizottság által elfogadott új mérőszámok alapján az alapkezelőknek. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a befektetőknek szóló dokumentáció ez után sem fogja tartalmazni a múltbeli hozamokat (eddig sem volt kötelező, de egy-két KIID-ben lehetett találkozni a múltbeli teljesítményekkel), holott az ügyben lobbizó alapkezelők próbálták meggyőzni a bizottságot, hogy a jövőre vonatkozó hozamelvárások helyett inkább ezt tüntessék fel.Sokak szerint az is probléma, hogy a jövőbeni hozambecslések olyan szempontból is torzíthatnak, hogy azok jobb színben tüntetik majd fel az alapokat annál, amilyen helyzetben minden bizonnyal lennének egy valós válsághelyzet idején.