Jelentős változásokra készülhetnek a befektetők, ha életbe lép a bázeli javaslat

Már régóta dolgoznak azon a világszerte, hogyan lehetne a 77 ezer milliárd dolláros befektetői piacot biztonságosabbá és ütésállóbbá tenni válsághelyzetekkor. Legújabban a bázeli székhelyű és a G20-ak égisze alatt működő FSB jött ki egy 14 oldalas javaslattal, amely többek között tartalmazza a befektetők pénzkivételére vonatkozó korlátozások bevezetését is, ha a körülmények indokolttá tennék a lépést. A testület ezzel a hirtelen befektetői tőkekivonásoknak és ezzel a nagyobb piaci pánik kialakulásának szabna gátat.Az FSB aggodalma és lépései érthetőek, ha az alapkezelői piac kezelt vagyonának drasztikus növekedésére gondolunk: a 2005-ös 53,6 ezer milliárd dollárról 2015-re 76,7 ezer milliárd dollárra nőtt a kezelt vagyon. Ráadásul az alapkezelők egyre nagyobb szerepet játszanak a kötvény és más értékpapírok kereskedésében is, miután a bankok fokozatosan csökkentik értékpapírpiaci tevékenységüket.Mindettől függetlenül a Financial Timesnak nyilatkozó alapkezelők szerint nem biztos, hogy azt a célt éri majd el a javaslattal a testület, amit szeretne, sőt, piaci pánik idején korlátozni a befektetői tőkekivonásokat akár tovább is ronthat a helyzeten.