Lebuktatták Sorost a hollandok

Rendszerhiba volt a holland piaci felügyeletnél, az AFM-nél, ennek következtében 2012-ig visszamenőleg minden hedge fund short pozíciói nyilvánosak lettek a felügyelet honlapján. Az adatok kedd éjszaka szivárogtak ki a honlapra, és bár a piaci felügyelet gyorsan eltűntette a short pozíciókra vonatkozó információkat az oldalról, azokból így is sok adat napvilágra került.Az európai piacfelügyelet a válságot követően vezette be, hogy a hedge fundoknak minden short pozíciójukról jelenteniük kell, de ezek közül csak azokat kell nyilvánosságra hozni, amelyek az adott cég részvényeinek 0,5%-át meghaladó értékére szólnak.Ehhez képest a holland felügyelet most minden short pozíciót nyilvánosságra hozott, ezek között van például, amelyet még júniusban vettek fel és elérte az ING részvényértékének 0,3%-át is, mielőtt a pozíciót egy hónappal később lezárták.

Soros hedge fundja mellett annak a Medallion alapnak a pozíciói is nyilvánosságra kerültek, amelyet az amerikai Renaissance Technologies kezel. Az alap kizárólag a Renaissance partnereinek privát vagyonát kezeli, szigorú diszkrétség mellett. Ehhez képest most több, holland céggel szemben felvett pozíciója nyilvánosságra került.Az érintett hedge fundok természetesen dühösek a történtek miatt. Ha egy bank vagy egy hedge fund hibát követ el, megbírságolják. Ki fogja megbírságolni a holland felügyeletet? - teszi fel jogosnak tűnő kérdését az egyik érintett hedge fund portfóliómenedzsere.A hedge fundok short pozícióikat nagyon körültekintően és titokban kezelik. Sokan szándékosan nem mennek fel a 0,5%-os küszöbig, hogy ne kelljen nyilvánosságra hozni a short ügyleteket, részben a versenytársak miatt, részben, hogy elkerüljék a shortolással érintett cégek vezetőinek kérdő tekintetét.