Leszállnak kedvenc játékszerükről a nagybefektetők

A 2015 áprilisában mért 507 fontos árfolyamcsúcs óta közel megfeleződött az Aberdeen árfolyama, a hedge fundok jelentős short pozíciókat is vettek fel a cég részvényeire, miután négy évvel ezelőtt a befektetők elkezdtek aggódni a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, az alapkezelő alapjainak nagy része pedig feltörekvő piaci kitettséggel rendelkezik.A feltörekvő piacokkal kapcsolatos félelmek az Aberdeen kezelt vagyonára sem voltak jó hatással, a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentésben már a 15. egymást követő tőkekiáramlásról számolt be az alapkezelő, mellyel 2013 óta már több mint 100 milliárd fontnyi vagyont vontak ki a befektetők. Az alapkezelő modellváltási törekvéseiről és a magyar operációt érintő változásokról itt írtunk:A hedge fundok közül az AQR és az Odey Asset Management is megszüntette a már régóta fennálló short pozícióit az Aberdeennel szemben, a lépést az elemzők becslései is alátámasztják, akik szerint nem várható, hogy tovább esne a részvényárfolyam. A részvényárfolyam felfutásának irányába hat, ha a Martin Gilbert cégvezér által tavaly belengetett eshetőség, miszerint többen is megvennék az Aberdeeent, megvalósulna - teszik hozzá.