Magyarországra jön a világ legnagyobb alapkezelője

Mit kell tudni a BlackRockról?

A kezelt vagyon alapján a világ legnagyobb alapkezelőjének számító BlackRockot 1988-ban hozták létre. Az akkor még a BlackStone Csoport égisze alatt működő alapkezelő befektetési fókuszában a kötvénypiac állt, mostani nevét 1992-ben vette fel az alapkezelő. A céget 1999-ben vitték tőzsdére, akkorra már 165 milliárd dollárt kezeltek. Az egyik legnagyobb akvizícióját 2009-ben hajtotta végre, amikor felvásárolta a Barclays Global Investorst, ezzel pedig az aktívan kezelt és indexalapok, valamint a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) világában is megvetette a lábát az iShares alapokkal. Mára a BlackRock 30 országban 70 irodával rendelkezik, Észak-Amerika után Európában a legtöbbel.

A legfrissebb, szeptember végi adatok alapján, ezzel magasan vezeti a legtöbb pénzt kezelő alapkezelők listáját. A Vanguard a második a listán 3800 milliárd dollárral, harmadikként pedig a UBS fért fel 2770 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal.

Amellett, hogy a BlackRock a legnagyobb alapkezelő a világon,. Az ez alapján felállított listán ismét a Vanguardé a második hely 630 milliárd dollárral, a harmadik pedig a State Street 502 milliárddal.

Budapesten nyit irodát a BlackRock

új pénzügyi és üzleti folyamatok kidolgozását,

a technológiai fejlesztéseket,

az ügyféladatok feldolgozásának új módszertanát, valamint

a marketingcélú fejlesztéseket is.

Középtávon 500 új munkahely jöhet létre, a magyar kormány 280 millió forintos képzési támogatást biztosít az alapkezelőnek az új munkatársak felvételéhez és kiképzéséhez - ismertette Szijjártó.

Milyen BlackRock-alapok érhetőek el itthon?

Magyarország törekszik arra, hogy az egyik legvonzóbb beruházási célpont legyen, részben ennek a célnak a sikerét is jelenti a BlackRock magyar piacon való megjelenése - kezdte mondandóját Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mai sajtótájékoztatón. A miniszter elmondása szerint egy. Összetett, bonyolult és magas hozzáadott értékű munkákat végeznek majd Budapesten, amely magába foglalja aza sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarország beleillik a BlackRock globális stratégiájába, folyamatosan keresik az új lehetőségeket és piacokat, részben emiatt döntöttek a magyar piacon való megjelenés mellett.a fentiekhez még hozzátette, hogy, hogy ezzel a fiatal tehetségeket is bevonzzák a céghez.A BlackRock két fő alaptípusa, a BlackRock Global Funds (BGF) és a BlackRock Strategic Funds (BSF), valamint azok részalapjai lesznek elérhetőek a magyar kínálatban, ezek között jelenleg csak egy,Az alap befektetői információkat tartalmazó tájékoztatója szerint a devizakockázatot nem fedezik, és mivel az alap alapdevizaneme a dollár, így devizahatásokkal is számolnia kell annak, aki emellett a befektetés mellett dönt. A BGF Global Allocation Fund egy alapok alapja konstrukció részalapja. A referenciaindex 36%-ban az S&P 500 index, 24%-ban a FTSE World, szintén 24%-ban az 5 éves amerikai állampapír és 16%-ban a Citigroup Non-USD World Government Bond Index.A kisbefektetőknek rossz hír lehet, hogy az alap tájékoztatója szerint 5000 dollár az induló befektetés, tehát. Az alap jegyzési díja 5%, a visszaváltásért nem kell fizetni, hacsak az alapkezelőben nem merül fel az tájékoztató megfogalmazása szerint a "túlzott kereskedés" gyanúja, ebben az esetben ugyanis a 2%-ot is elérheti a büntetődíj. Az alap teljesítménydíjat nem számol fel, a folyó költségek a 2015-ös év alapján 1,77%-ot tettek ki.A decemberi havi jelentés szerint a luxemburgi bejegyzésű alap a kezelt vagyon nagyobb részét részvényekben, a fennmaradó 40%-ot pedig kötvényekben és készpénzben tartotta. A részvénybefektetések között az alap az Apple-ben, az Alphabetben, a Marathon Petroleumban, a Facebookban és több amerikai nagybankban is rendelkezik befektetéssel., ami elmarad az összesített referenciaindex 6,76%-ától, ugyanakkor 2015-ben és 2014-ben 8,66%-os, illetve 23%-os éves teljesítménnyel zárt.

Hol vehetőek meg a BlackRock alapjai?

Az alapkezelő magyar oldalán elérhető információk szerint a BlackRock alapjainak hivatalos forgalmazói Magyarországon jelenleg a Citibank, az OTP, az Erste Befektetési Zrt., az UniCredit és a Raiffeisen, de a magyar privátbankok közül a Concorde Értékpapír és az SPB kínálatában is elérhetőek a BlackRock egyes alapjai.