Még, hogy egyenlő bánásmód! Inkább a főnök és a kedvenc ügyfél járjon jól

A hírügynökség információi szerint a SEC azt vizsgálja, hogy az újonnan a tőzsdére kerülő cégek részvényeit milyen megfontolás alapján osztják szét az egyes portfóliók között a hedge fundok. Egyrészről vannak olyan hírek, miszerint a nagy fedezeti alapok a jól profitáló részvényeket a saját dolgozóik, vezetőik és kedvenc ügyfeleik között "osztják szét", másrészről az is felmerült, hogy a jó teljesítménnyel bíró részvényeket azokba az alapokba teszik, amelyeknek rosszabbul teljesítenek, ezzel egyensúlyozva az összteljesítményt.A hedge fundoknál megszokott, hogy aktív szereplői az IPO-knak, ugyanis ezen részvények közül néhány jó és gyors profitszerzési lehetőséggel kecsegtet. Ennek oka, hogy ezek a részvények többnyire diszkonttal forognak a kereskedés első napjaiban, a Bloomberg 2015-ig visszamenő adatai szerint az IPO-részvények az első kereskedési napon 16%-os nyereséget hoztak a befektetőknek.Hasonló visszaélési ügyben már tavaly is nyomozott a SEC, akkor egy londoni hedge fund menedzsert marasztalt el azért, amiért olyan alapba vásárolt IPO-részvényeket, amelyben saját befektetéseinek egy részét is kezelte. Az ügy végül 2,5 millió dolláros bírsággal zárult.