Milliárdos részvényvásárlásba kezdett Buffett

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Látogasson el könyvesboltunkba! Érdekli, hogy melyik könyvkedvenc könyve?

Warren Buffett milliárdos befektető egy vele készített interjúban elárulta, hogy cége,. Az összeg nem kevés és a Berkshire növekvő aktivitását is mutatja, miután tavaly szeptemberrel bezárólag összesen 5,2 milliárd dolláros részvényvásárlást hajtott végre a társaság, 2015-ben ugyanez az összeg 10 milliárdot tett ki.Buffett az interjúban arról is beszélt, hogy a Trump által belengetett 4%-os gazdasági növekedéssel kapcsolatban meglehetősen szkeptikus volt, szerinte 2% is csodákat tehetne. Az üzletember azt nem árulta el, hogy a részvényvásárlások érintették-e légitársaságokat is, de a szeptember végi adatokból tudni lehet, hogy több ilyen cégben is van érdekeltsége a Berkshire-nek.Buffett arról sem volt hajlandó többet elárulni, hogy milyen okból vásárolt be a Berkshire ilyen nagy mértékben részvényeket, de elmondása szerint