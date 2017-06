Nagy dobásra készül Soros György fia

Robert Soros úgy döntött, hogy lemond a Soros Fund Management elnöki posztjáról és visszavonul a napi szintű döntéshozástól, de továbbra is tulajdonos marad apja cégében és a hosszú távú stratégiai döntések meghozatalában is részt vesz. Az 53 éves Robert már több mint 20 éve dolgozik a Soros Fund Managementnek, a döntéssel egyben egy új részleget, a Soros Capitalt viszi tovább, amely olyan kevésbé likvidebb befektetési területekre evez, mint a kockázatitőke. Az új részlegbe saját vagyonát is befekteti majd Soros fia.Robert a New York-i Egyetem elvégzése után, 1986-ban csatlakozott apja cégéhez, angol irodalom végzettséggel. Aztán otthagyta a céget és több helyen is dolgozott, mielőtt 1994-ben visszatért volna a Soros Fund Managementhez. Soros György 2004-ben adott nagyobb szabad kezet Robertnek és másik fiának, Jonathannek. Robert nagyjából már öt éve nem vesz részt a cég aktív vagyonkezelésében, csak saját vagyonát menedzselte. 2012-ben testvére, Jonathan kivált a cégből és megalapította saját családi irodáját JS Capital néven.Soros cége már egy ideje azon dolgozik, hogy a milliárdos üzletember által felépített nagy, tőkeáttételes pozíciók mellett a kisebb, diverzifikáltabb befektetések felé is elmozduljon. Ennek érdekében vették fel korábban Dawn Fitzpatrcikot is a befektetési igazgatói posztra, Robert vezetői feladatait pedig az a David Milich veszi át, aki néhány éve csatlakozott a céghez ügyvezetői igazgatói posztba.