Olyat léphet a világ legnagyobb állami alapja, mint még soha

A norvég állami vagyonalap az olajból származó bevételeknek köszönheti, hogy mára a világ legnagyobb alapjának számít, de az elmúlt három évben az olaj ára több mint felére csökkent, ráadásul egyre több kritika éri az alapot amiatt is, hogy az alapvetően kockázatkerülő befektetéseken alig tud hozamot elérni.1998-as indulása óta az alap évente átlagosan 3,79%-os hozamot ért el befektetésein, ami elmarad a 4%-os céltól. Tavaly a norvég állam jelentős összeget hívott le az alapból, hogy az olaj árcsökkenése miatt pótolni tudják az államháztartás kieső bevételeit. Egyes közgazdászok szerint a vagyonkivonás nem ér véget, a következő években a kormány várhatóan többször is hozzányúl majd az alap tartalékaihoz.Sokak szerint az alap nem megfelelő teljesítményében az is szerepet játszik, hogy az függ a norvég központi banktól és a parlament jóváhagyásaitól is. Jövő tavasszal viszont változtathatnak az eddigi gyakorlaton, és amellett, hogy az alap független lehet a jegybanktól, akár tőzsdén kívüli részvényekbe és infrastrukturális projektekbe is befektethet.Idén tavasszal egyébként már felemelték az alapban tartható részvényarányt a korábbi 60-ról 70%-ra, bár ez még mindig kevésnek tűnik a célként meghatározott 4%-os éves hozam eléréséhez.Vannak olyan szakértők is, akik szerint nem jó irány az alap kockázatos befektetéseinek növelése, mivel olyan nagy vagyont kezel, hogy egyetlen hibás döntés is fájóan érintheti az állami büdzsét.