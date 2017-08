Piaci összeomlásra játszik Soros György?

Soros György

Soros György 1930-ban született Schwartz György néven, Budapesten. Miután túlélte a náci megszállást, a kommunista diktatúra elől az Egyesült Királyságba vándorolt ki 1947-ben, ahol a London School of Economicson szerzett diplomát. Soros később 1956-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol egy ideig filozófusként, majd tőzsdei alkuszként és értékpapír-elemzőként dolgozott. 1969-ben megalapította saját hedge fundját, a Quantum Fundot, amelyet a Soros Fund Management-en keresztül irányított, és amely a történelem egyik legsikeresebb hedge fundja lett.



Soros nem csak sikeres spekuláns, de elismert közgazdász gondolkodó is volt, aki az 1987-ben megjelent A pénz alkímiája című könyvében is kifejtette reflexivitás elméletét. Igazán híressé azonban mégsem ezzel, hanem az angol font elleni spekulációjával vált, mely során több másik befektetővel együtt 1992-ben, az úgynevezett fekete szerdán sikeresen kikényszerítették a font leértékelését a német márkával szemben. Azóta emlegetik Sorost úgy is, mint az ember, aki legyőzte az angol jegybankot. A Quantum fund emellett több másik ország, például az ázsiai válság idején dél-kelet ázsiai országok devizáinak árfolyamesésére is spekulált sikerrel.



Ám sokan nem a spekulatív hedge fund menedzseri tevékenységéről ismerik, hanem a szerteágazó karitatív tevékenységéről. Az 1983-ban létrehozott Soros Alapítvány ugyanis jelentős összegekkel támogatja a fejlődő országok civil szervezeteit. Az alapítvány támogatásaiból nem maradtak ki a magyar szervezetek sem, de Soros nevéhez köthető a Közép-európai Egyetem megalapítása is. Bár Soros György munkássága itthon is nagy elismerésnek örvend, hedge fundjának 2008 őszi OTP elleni spekulációja beárnyékolta a guru hazai megítélését.



Soros György hivatalosan visszavonult az aktív befektetői tevékenységtől, a gazdasági és politikai folyamatokról alkotott véleményét azonban számtalan újságban és televízióban hangoztatja.

Az értékpapír-felügyelet (SEC) felé történő adatközlésből kiderül, hogy a Soros Fund Management június 30-cal bezárólag jelentős put (eladási) opciókkal rendelkezett a PowerShares QQQ Trust, az SPDR S&P 500 ETF és az iShares Russell 2000 ETF tőzsdén kereskedett alapokban. A három alapban közel 1,8 milliárd dolláros put opciók voltak az adatok alapján, az alapok mindegyike a szélesebb amerikai részvénypiacot követik le. Miután pedig Soros eladási opciókat tartott, ezekből akkor tud profitálni, ha esnek a piacok.Azt nem tudni, hogy jelenleg milyen kitettséggel rendelkezik Soros alapkezelője, könnyen lehet az is, hogy például az SPDR-ben felvett put opciók csak ellensúlyozzák az ugyanerre az ETF-re vonatkozó 2,7 millió dollárnyi long pozíciót, illetve a közel 50 millió dolláros call opciót.