Rengeteg befektetőt húztak le titokban? Sosem látott vizsgálatot indíthat az EU

Egyre nagyobb az Esmán a nyomás, hogy átfogó vizsgálatot indítson EU-s szinten az alapkezelői díjak miatt, az ír központi bank legalábbis ezt szorgalmazza. Az írek jegybankja a napokban fejezte be a 18 hónapja tartó vizsgálatát a 2200 milliárd dollárt kezelő alapkezelői piacán, és azt találta, hogy az alapkezelők sokszor megtévesztik ügyfeleiket a díjak közzétételekor, sőt, sok esetben irreálisan magas díjakat vonnak le.Az ír központi bank szerint felül kellene vizsgálni az erre vonatkozó 10 éves szabályrendszert az EU-ban, és ezzel nincs egyedül, a piacon többen is úgy látják, hogy a régi szabályok elavultak. A pénzügyi felügyelet szerepét betöltő Esma ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy idén már elkezdték vizsgálni az alapkezelői díjakat EU-szinten, ez pedig 2018-ban is folytatódni fog. Hasonló területen az Európai Bizottság is készül egy tanulmánnyal, ezt várhatóan év vége felé teszik majd közzé.