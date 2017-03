Robot vagy ember: te kire hallgatnál, ha pénzt fektetnél be?

A digitalizációról és a vagyonkezelés jövőjéről is szó lesz a Portfolio jövő heti, Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján. Regisztráljon még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egyre nagyobb teret nyernek maguknak a robottanácsadók, amelyek online platformokat használva olcsó befektetési szolgáltatásokat kínálnak az ügyfeleknek. Ez a hagyományosan működő alapkezelőknek piacvesztést okozhat, bár a Financial Times cikke szerint egyre több ilyen hagyományos szolgáltató használ már hasonló technológiákat, hogy felmérje az ügyfelek igényeit.Az alapkezelők között kezd egyre elterjedtebb lenni az ún. CRM (customer relationship management) rendszer, amellyel az ügyfelek közösségi médiában való aktivitását is mérni lehet, ezzel pedig sokkal személyre szabottabb szolgáltatásokat lehet számukra kialakítani.A kérdés különösen fontos a privátbanki ügyfelekkel rendelkező szolgáltatóknál, miután a cél, hogy minél több vagyonos ügyfelet vonjanak be, de ehhez nincs meg a szükséges tanácsadói bázis. A vagyonos ügyfelek kiszolgálását viszont nagybank segíthetik a CRM rendszerek.A lap által megkérdezett szolgáltatók közül sokan tartanak attól, hogy a digitális és technológiai fejlődés olyan méreteket ölt a közeljövőben, amellyel nem tudják majd felvenni a versenyt. Egy 2015-ös fidelitys kutatás szerint azok a szolgáltatók jöhetnek ki győztesen a digitális fejlődésből, amelyek képesek ötvözni az emberi erőforrást a technológiai fejlődéssel.