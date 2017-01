Soros elégetett közel 300 milliárd forintot

Soros György

Soros György 1930-ban született Schwartz György néven, Budapesten. Miután túlélte a náci megszállást, a kommunista diktatúra elől az Egyesült Királyságba vándorolt ki 1947-ben, ahol a London School of Economicson szerzett diplomát. Soros később 1956-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol egy ideig filozófusként, majd tőzsdei alkuszként és értékpapír-elemzőként dolgozott. 1969-ben megalapította saját hedge fundját, a Quantum Fundot, amelyet a Soros Fund Management-en keresztül irányított, és amely a történelem egyik legsikeresebb hedge fundja lett.



Soros nem csak sikeres spekuláns, de elismert közgazdász gondolkodó is volt, aki az 1987-ben megjelent A pénz alkímiája című könyvében is kifejtette reflexivitás elméletét. Igazán híressé azonban mégsem ezzel, hanem az angol font elleni spekulációjával vált, mely során több másik befektetővel együtt 1992-ben, az úgynevezett fekete szerdán sikeresen kikényszerítették a font leértékelését a német márkával szemben. Azóta emlegetik Sorost úgy is, mint az ember, aki legyőzte az angol jegybankot. A Quantum fund emellett több másik ország, például az ázsiai válság idején dél-kelet ázsiai országok devizáinak árfolyamesésére is spekulált sikerrel.



Ám sokan nem a spekulatív hedge fund menedzseri tevékenységéről ismerik, hanem a szerteágazó karitatív tevékenységéről. Az 1983-ban létrehozott Soros Alapítvány ugyanis jelentős összegekkel támogatja a fejlődő országok civil szervezeteit. Az alapítvány támogatásaiból nem maradtak ki a magyar szervezetek sem, de Soros nevéhez köthető a Közép-európai Egyetem megalapítása is. Bár Soros György munkássága itthon is nagy elismerésnek örvend, hedge fundjának 2008 őszi OTP elleni spekulációja beárnyékolta a guru hazai megítélését.



Soros György hivatalosan visszavonult az aktív befektetői tevékenységtől, a gazdasági és politikai folyamatokról alkotott véleményét azonban számtalan újságban és televízióban hangoztatja.

Nem jött ki jól a Trump megválasztását követő részvénypiaci mozgásokból a magyar származású Soros György, a milliárdos befektető ugyanis közel egymilliárd dollárt (nagyjából 300 milliárd forintot) vesztett az elnökválasztáson. Az ügy érdekessége, hogy Stanley Druckenmiller, Soros cégének korábbi vezérhelyettese rengeteget nyert Trumpon, miután ő jól becsülte meg a piaci reakciókat. Druckenmiller volt egyébként Soros segítője akkor is, amikor egymilliárd dollárt kaszált 1992-ben a brit font shortolásán.Soros tavaly kezdett el ismét aktívan tőzsdézni , az ügyhöz közel álló források szerint a milliárdos üzletember nem bízott abban, hogy a választásokat követően a piacokon pozitív hangulat uralkodna, így inkább esésre játszó pozíciókat vett fel.Tavaly is több, a piac esésére játszó pozíciót vett fel, az év eleji arany-longot követően a második negyedévben már inkább az arany esésére játszott Soros, emellett az amerikai részvényindexek esésére számítva jelentősen visszavágta az amerikai részvénykitettséget is.