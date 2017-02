Tízezer dollár egy hívásért? Megy a harc a bankok és az alapkezelők között

Egyes alapkezelők szerint vannak olyan brókerek a piacon, amelyek elemzéseikért 300-500 ezer dollárt is elkérnek éves szinten, de volt olyan eset is, ahol 10 ezer dollárt kértek el egy magas beosztású banki elemzővel való telefonbeszélgetésért.

Az alapkezelők eddig is hozzáfértek a banki elemzésekhez és elemzési platformokhoz egy bizonyos éves díj megfizetése ellenében, de a tárgyalásokba belelátó források szerint a bankok az eddigieknél magasabb díjat számítanának fel az alapkezelőknek, ha például személyesen szeretnének találkozni a banki elemzőkkel, vagy részt vennének a bank által szervezett céges eseményeken.Az elemzések ára mindeddig be volt építve a kereskedési költségekbe, de az új szabályok szerint az alapkezelőknek pontos kimutatást kell készíteniük az ügyfelek számára arról, hogy az alapkezelői díjon belül melyik tétel mekkora részt képvisel.Úgy tudni, hogy az elemzéseket nyújtó bankok mindezek mellett 30 ezer dolláros éves díjat kérnek el egy, az elemzésekhez hozzáférést engedő platformhoz, a teljes dolgozói állománynak való hozzáférés viszont már évente 10 millió dollárba is kerülhet az alapkezelőknek.Az új szabályok miatt az alapkezelők közül sokan drasztikus lépéseket tettek, főleg költségcsökkentési oldalon. A Henderson például az elmúlt három évben felére csökkentette a külsős elemzésekre allokált kiadásait, a Schroders elmondása szerint az elmúlt öt évben ők is jócskán lefaragták a külsős elemzésekre szánt kiadásokat, és ezt a jövőben is folytatják. A Jupiter pedig éppen a napokban jelentette be, Európában elsőként a tőzsdén lévő alapkezelők között, hogy a külsős elemzési költségeket nem fogja áthárítani az ügyfeleire.Globális szinten a várakozások szerint, ami a bankokra is nagy nyomást helyez az elemzői gárda csökkentésére . Kérdés persze, hogy mekkora lesz a bankok által felszámított tényleges díja az elemzéseknek, a hozzáértők szerint ez függ attól is, hogy mekkora vagyont kezel az alapkezelő, illetve milyen gyakran köt ügyletet az adott bankkal.Az alapkezelők előtt álló MiFID II-es kihívásokról itt írtunk bővebben: