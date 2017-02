Új befektetési igazgató jön Soros cégéhez

Nem lehet könnyű Soros cégénél vezetőként dolgozni, az alapkezelő legutóbbi befektetési igazgatója, Ted Burdick 8 hónap után lemondott igazgatói posztjáról, bár igaz, ezt követően is a cégnél maradt. Az újonnan kinevezett hölgy, Dawn Fitzpatrick, a UBS alapkezelőjénél tölt be vezetői állást, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor kezd Sorosnál.Az új kinevezés azután jött, hogy tavaly Soros újra aktivizálta magát a befektetések világában, többek között az aranyhoz és a Brexithez kapcsolódóan is voltak jó befektetési ötletei. Kérdés, mennyire tartja meg aktív szerepét Soros a cégben azok után, hogy kinevezte Fitzpatrickot az alapkezelő élére.