10 bank, amely a digitális forradalom élére állt

A brit Lloyds Banking Group 2014-ben kezdte el a pénzintézet digitális átalakítását, a projektre mintegy 500 millió fontot szántak, végül eddig mintegy 1,75 milliárd fontot öltek a programba. A több mint 250 éves bankcsoport persze emellett 9000 hagyományos banki munkahely megszüntetését is bejelentette, viszont felvett 21 ezer olyan szakembert, akik az Egyesült Királyság lakosainak segítenek a bank digitális szolgáltatásainak igénybe vételében.Az átalakulás egyik kulcsfontosságú tényezője nemcsak a szolgáltatások digitalizálása, hanem az ügyfelek profilja alapján való célzott hirdetések és tartalomkialakítás rendszerének felépítése is. A bank egy külön "innovációs csoportot" is létrehozott, ez az LBG Innovation Labs.A pénzintézetnek stratégia eddig úgy tűnik, beválik: már 12 millió online ügyfelük van, a felvett hitelek átlagos állománya 700 fontot javult, miközben a friss kihelyezések 40%-ot nőttek.

Az egyik legnagyobb svéd bank, az SEB AB folyamatosan szervezi ki az egyszerűbb banki feladatokat újonnan kifejlesztett mesterséges intelligenciájának, Aidának, ezzel a pénzintézet az MI-alapú bankolás egyik úttörőjévé vált.Aida lényegében egy chatbot, amelynek rendelkezésére áll az ügyfelek adatainak széles tárháza és ezek alapján egyszerűbb kérdésekre válaszolni tud, amellyel felszabadítja az emberi ügyintézők idejét, akik összetettebb kérdésekkel tudnak foglalkozni. Egyelőre még csak egyszerűbb kérdésekre tud válaszolni az MI, hosszú távon viszont a program képes lesz konkrét befektetési tanácsokat adni, termékcsomagokat összeállítani, számlákat nyitni és elveszett hitelkártyákat is letiltani.Közben egyébként egyik régi konkurensük, a Nordea is hasonló projekteken munkálkodik: náluk a Nova névre keresztelt chatbot nemrég az élet- és nyugdíjbiztosítási üzletágban kezdte meg a működését, míg másik konkurensük, a Swedbank szintén indított egy chatbotot.Svédországban egyébként az ügyfelek nem igazán örülnek eddig a digitalizációnak, konkrétan húszéves mélypontra esett vissza a bankokkal való elégedettség a fiókbezárásoknak és az online szolgáltatások "kötelezővé tételének" köszönhetően. A pénzintézetek remélik, hogy a chatbotok majd segítenek a helyzeten.

A Libor-botrányban elsőként érintett brit nagybank az elmúlt években komoly újrastrukturálásba kezdett, a Barclays elkezdett átalakulni egy globális, minden piacon jelenlévő bankóriásból egy core tevékenységekre koncentráló, digitalizációra erősen támaszkodó bankvállalattá.A pénzintézet nemrég bemutatott egy hangalapú fizetési rendszert is, mellyel a pénzküldés mellett az ügyfelek hiteltartozásukat is törleszthetik. Fejlesztettek egy alkalmazást is, melynek segítségével gyakorlatilag egy gombnyomással képes az ügyfél egy ATM-ből pénzt felvenni azonosítás után. Emellett dolgoznak egy egységes adatbázis kiépítésén is, ahova össze akarják sűríteni mintegy 90 ezer közép- és kisvállalati ügyfelüket. Mindezzel a pénzintézet - saját állítása szerint - a brit digitális bankolás első számú szereplőjévé vívta ki magát.A számokon még nem látszik a bank digitalizációjának költségcsökkentő hatása, az év elején például hatalmas - 1,6 milliárd fontos - negyedéves veszteséget jelentettek. Bár ez főleg az afrikai üzletáguk leépítése miatt történt, a digitális technológia kiépítésének költségei is jelentős nyereségrontó hatással voltak.