10 éve nem szakítottak ekkorát a befektetési bankok

A jutalékbevételek növekménye jó hír azoknak a befektetőknek, akik korábban amiatt reklamáltak, hogy a felügyeleti követelmények és a fintech-vállalatok térnyerése megfojtja őket.A lista első öt helyét amerikai bankok foglalták el, a JP Morgan és a Goldman Sachs szerezte meg a legtöbb befektetési banki jutalékot eddig idén 1,7 milliárdos és 1,5 milliárdos értéken.A részvénykibocsátáson szerzett jutalékbevétel megduplázódott, a bevételhez való legnagyobb hozzájárulást viszont továbbra is a kötvénypiac adta. Csak a fúziókon és felvásárlásokon szerzett bevétel stagnált a tavaly év eleji bázishoz képest.A Brexit, a holland, francia és német választások rontották az európai ágak teljesítményét, de az innen szerzett jutalékbevétel is 20%-ot növekedett.A legtöbb jutalékot a Charter Communications fizette ki a bankoknak, amely azon dolgozott, hogy a Verizonnal egyesüljön, valamint egy rakás kötvényt is kibocsátott.