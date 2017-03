15 százalékos zuhanás - Még mindig drága az OTP?

Nagyot esett az elmúlt hetekben az OTP árfolyama

Mostanra már nem kirívóan drága az OTP, sőt, van olyan mutató, ami alapján már olcsónak mondható

Falnak ment az OTP

Február közepén írtunk arról , hogy gyorsan, nagyot emelkedett az OTP árfolyama, ráadásul a tavaly nyár óta berajzolható emelkedő trendcsatorna tetejét érintette az árfolyam, és az RSI indikátor is túlvettséget jelzett.

Jött is az esés az OTP-ben, az árfolyam a februári csúcs óta közel 15 százalékot esett.

2016 nagyon erős év volt, részben egyszeri tételeknek köszönhetően vélhetően az év egészében teljesült a menedzsment korábban 2017-re várt profitabilitási célja (ROE>15%), ehhez képest több elemző azzal számol, hogy 2017-ben már csökken a bank profitabilitása, részben amiatt, mert a nettó kamatmarzs főként a magyar és a bolgár operációban nyomás alá kerül, részben pedig azért, mert az akvizíciókkal (Splitska Banka, AXA) kapcsolatos költségek és az esetlegesen újra emelkedő orosz és ukrán céltartalékolás nyomás alatt tartják a profitot.

A 15 százalék körüli saját tőke arányos megtérülés kifejezetten magas, sok elemző szerint nehezen fenntartható.

Az orosz és az ukrán operációt látványosan megerősítette az OTP, mindkét bank újra profitábilisan működik, a működési környezet azonban mindkét országban törékeny, amennyiben a két országban folytatódik a gazdasági visszaesés, és a helyi devizák gyengülnek, akkor újra veszteségesek lehetnek a leánybankok.

Nem olcsó: az OTP részvényeiben sokáig az volt a sztori, hogy a régiós bankokéhoz, elsősorban a cseh és lengyel szektortársakéhoz képest olcsók a magyar bank papírjai, ez azonban ma már nem igaz. Bár az OTP a legközelebbi szektortársak között kiemelkedő profitabilitás mellett működik, a bank részvényei ezzel együtt sem mondhatók vonzónak, a tágabban értelmezett régiónkban az OTP részvényei a legdrágábbak (előretekintő P/BV=1,6). Ilyen árazás mellett bármilyen rossz hírre könnyen megremeghet a befektetők keze. A régiós bankok árazása pedig így nézett ki akkor:

Akkor az alábbi kockázatokat azonosítottuk be az OTP-nél:

Még mindig drága?

Arról már többször írtunk, hogy 9400 forint körüli árfolyamon az OTP a P/BV árazási mutató alapján az egyik legdrágább bank Európában, a régióban pedig a legdrágább pénzintézet, az elmúlt hetek árfolyamesése azonban átrajzolta a képet. Befrissítettük az adatbázisainkat, hogy megnézzük, drága-e még az OTP.Az árfolyamot az egy részvényre jutó könyv szerinti értékkel összevető P/BV mutató alapján az OTP most már csak 1,4-es P/BV-szorzón forog, emellé viszont kiemelkedő profitabilitás társul, így most már sok, az OTP-nél is drágább bank van Európában. A hasonló megtérülést elérő bankok közül a Banca Transilvania, a KBC, a Swedbank és a Julius Baer is drágább az OTP-nél.

Az elemzők által kiemelten figyelt P/TBV (árfolyam/egy részvényre jutó könyv szerinti érték az immateriális javak és a goodwill nélkül) mutató alapján az OTP papírjai 1,5-ös szorzón forognak, ennél is vannak már jóval drágábban árazott bankpapírok.

Az árfolyamot az egy részvényre jutó adózott eredménnyel összehasonlító P/E-ráta alapján az OTP már régóta olcsónak számít, a 11 alatti P/E-ráta alapján azonban mostanra az egyik legolcsóbb európai bankpapír az OTP, igaz, ehhez relatíve alacsony átlagos várható profitbővülés társul.