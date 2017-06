1,6 milliárd dollárt kaszál Warren Buffett a Fed döntésén

A Federal Reserve átengedte az összes amerikai nagybankot az éves stressztesztjén, ami azt jelenti, hogy a pénzintézetek fizethetnek osztalékot. Erről itt írtunk:Többek közt a Bank of America is hatalmas osztaléknövelésről döntött; 60%-kal fogják megdobni a kifizetéseket. Buffett vállalata, a Berkshire Hathaway pedig a pénzintézet legnagyobb részvényese lesz hamarosan, mivel a legendás befektető a cégében lévő részesedésért cserébe Bank of America részvényeket kap majd egy swap-megállapodás keretein belül. Ha nyélbe ütik az ügyletet, Buffett 336 millió dolláros osztalékot fog kapni.Ennél is többet fizet majd a Berkshire-nek a Wells Fargo; a tavaly év végén komoly botrányba keveredett pénzintézettől 837 millió dolláros osztalékot vesz majd fel Buffett cége. A pénzintézet egyébként "csak" 3%-kal növeli az osztalékát.Buffett cége még a 2008-as válság után szállt be nagy tételben a bankszektorba, amikor egy héttel a Lehman Brothers összeomlása után 5 milliárd dollárt fektettek a Goldman Sachsba és még 5 milliárdot a Bank of Americába 2011-ben.A George Washington University professzora szerint a bankok "stressztesztek utáni felszabadulása [Buffett] döntésének érvényt szerzett."A legendás befektető egyébként más pénzügyi intézményektől is jelentős osztalékot zsebel majd be: az American Express több mint 200 millió dolláros, a US Bancorp pedig körülbelül 100 millió dolláros osztalékot fizet majd "Omaha Bölcsének".