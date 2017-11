20 ezer embert vertek át január óta, kártérítés nem lesz

A pénzügyi felügyeleti szervezet a Which? reklamációjának kapcsán mutatta be a terveit, a kampányba a Telegraph Money is beszállt, hiszen bizonyos esetekben komplett vagyonokat buktak el az áldozatok.Az "átutalásos csalás" minden olyan csalást jelent, ahol az ügyfél megbízást ad arra, hogy a csalónak átutalják a pénzt. Például ha valaki egy kamu autóhirdetést felad és valaki elutalja a pénzt, mellyel meg akarja venni az autót. Az ilyen tranzakciók esetén - mondván, hogy az ügyfél adja ki a megbízást -, nincs lehetőség kártérítés igénylésére.Csak idén júniusig körülbelül 19 000 embert vertek át Nagy-Britanniában ilyen csalással, mintegy 101 millió fontot nyúltak le, melyből mindössze 25 milliót sikerült visszaszerezni. Átlagosan egy háztartást 3000 fonttal, míg egy vállalatot 21 500 fonttal rövidítettek meg a csalók.A PSR tervei szerint 2018 szeptemberétől lenne működésképes a rendszer, a kártérítés azonban nem jár majd automatikusan. A tervek szerint csak azok lesznek jóvátételre, akik a "megfelelő odafigyelés mellett" sem tudták elkerülni az átverést, tehát vélhetően a nigériai herceges átverések esetén nem fizetnek majd. A kártérítés igénybevételére csak egyébként úgy tűnik, csak azoknak lesz lehetősége, akiket az alap létrejötte után vernek át.A tervek szerint egy külön alapot hoznának létre, melyből az áldozatokat kifizetik, abban az esetben is, ha nem sikerül visszaszerezni az ellopott pénzt.Jövő januárig döntik el majd, hogy is nézne majd ki a rendszer, már ha egyáltalán elindítják.