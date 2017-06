2000 milliárd dollárt zúdíthatnak rá Trumpék a gazdaságra

A Goldman Sachs szerint a legnagyobb öt banknak (a Goldman kivételével) 96 milliárd dollárnyi többlettőkéje van, míg a Bank of America arról ír, hogy 2000 milliárd dollárnyi friss hitel ömölhet a piacra a szabályozás módosításának köszönhetően. Bloomberg elemzői szerint Trump elnök a reálgazdaság felé akarja majd terelni a hiteleket; elsősorban a kkv-k, a lakásvásárlók és a terjeszkedést megcélzó vállalatok járnak majd jól. Néhány Wall Street-i szereplő szerint a bankrészvényesek is megtömhetik majd a zsebüket.Más elemzők szerint már eleve túlságosan eladósodott az Egyesült Államok, főleg lakossági szinten. 2008 óta nem csomagoltak kötvényekbe olyan sok jó hitelképességű adósok által felhalmozott nem teljesítő autóhitelt, mint most, de a hitelkártyák területén sem sokkal jobb a helyzet. Néhány bank az elmúlt hetekben olyan elemzéseket tett közzé, amelyben azt írják, hogy a fogyasztók már túl könnyen férnek hozzá hitelekhez, ami pedig növeli annak az esélyét, hogy a bankok megégetik magukat.Ennek ellenére a bankvezérek örülnek a reformoknak. A Citigroup pénzügyi vezetője, John Gerspach úgy írt a szabályozásrók, hogy "nagyon sok benne a józan gondolat", míg a Morgan Stanley vezetője, James Gorman szerint a célzott intézkedések meg tudják őrizni a bankrendszer erősségét, miközben gazdasági növekedést és munkahelyteremtést is szolgálnak.A Mendon Capital Advisors elemzője szerint a hitelek iránti keresletet főleg az dobja majd meg, ha az adócsökkentést és az infrastrukturális beruházásokat is be tudják iktatni Trumpék. Szerinte az se baj, ha hitelezés helyett a felszabadult tőkét inkább a részvényeseknek fizetik majd ki a bankok, hiszen ők majd a reálgazdaságba irányítják ezt.