2018-ra csúszhat Trump nagy bankreformja

A Reuters arról ír, hogy a Wall Street lobbistái egyre inkább kezdenek rájönni arra, hogy az új amerikai elnök más törvénymódosításokat fontosabbnak tart, mint a banki szabályok átírását, várhatóan előbb inkább az egészségügyi reformot és az adócsomagot fogja beiktatni.Egy, a hírügynökségnek nyilatkozó szakember szerint "elszomorító" a dolog, úgy véli, hogy csak jövőre élesedhet az adócsomag. Mike Crapo, a felügyeleti szabályok átírásáért felelős republikánus politikus elismerte, hogy bár dolgoznak az ügyön, a munka lassan halad.Ráadásul, ha a kongresszus át is írja a 2010-es Dodd-Frank törvényt, nem sok esély van arra, hogy a szenátusban is elég szavazatot fognak szerezni ahhoz, hogy komolyabb reformokat keresztülvigyenek. Persze vannak kiskapuk, például ha úgy támadják be az Obama-kormány által létrehozott Consumer Financial Protection Bureaut, hogy a finanszírozását csökkentik - ehhez ugyanis nem kell demokrata támogatás.A pénzintézetek többek közt a spekulatív tevékenységüket tiltó, illetve a szigorú felügyeletet és tőkekövetelményeket előíró szabályelemeket akarják eltöröltetni a Trump-kormánnyal. Várhatóan a bankok "végrendeleteire" vonatkozó szabályok is enyhülnek majd.(via CNBC