40 bankot is rendre utasítottak egy rejtélyes csalási ügy miatt

Többek közt a nagy állami bankok, mint a China Construction Bank, a Bank of China, az Agricultural Bank of China, a China Minsheng Banking Corp, a China Merchants Bank és a Ping An Bank is arra lett utasítva, hogy szüntessék meg a szabályokat sértő tevékenységüket.A Hengfeng Bank, a Bank of Nanjing és a Bank of China sanghaji leánya sértették meg különösen a szabályokat a jelentés szerint. Arról nincs szó, hogy pontosan mi volt a szabálytalanság.A 3-6 hónapos időszak alatt a pénzintézetek nem nyithatnak bankközi számlákat.A kínai jegybank (PBOC) még tavaly szeptemberben kezdte el ellenőrizni a pénzintézetek bankközi számláit. Egyelőre egyik érintettet sem tudta elérni a Caixin cikkét szemléző Reuters