50 milliárdos lyukat ütöttek a britek a bankszektoron

Ahhoz, hogy stabilan, minden funkciót el tudjanak látni, a kontinensen működő brit bankoknak még a tőkéjük 15-30%-ánank megfelelő plusz tőkére kell szert tenniük. Ezen felül még egymilliárd dolláros működési költség-növekményre is számíthatnak a pénzintézetek, mivel számos olyan tevékenységet, amit Londonból látnak el, a kontinensen is duplikálniuk kell majd.A "hard" Brexit esetén a szigetország bankjai elvesztik az Európai Unió egységes piacához való hozzáférést, ami kontinens bankpiacát is töredezetté tenné az Oliver Wyman tanácsadói szerint. Hozzátették: a lépés miatt számottevően alacsonyabb nyereséget tudnak majd elérni a lakossági bankok, a tőkearányos megtérülésük (RoE) mintegy 2 százalékpontot csökkenhet.Közben a pénzintézetek folyamatosan azon dolgoznak, hogy a különféle műveleti egységeiket a kontinensre költöztessék, eddig Frankfurt a legnépszerűbb célpontjuk. Várhatóan körülbelül 35000 munkahely szűnik majd meg a Brexit miatt a brit pénzügyi szektorban, ebből körülbelül 17000 lakossági bankoknál.Az Oliver Wyman tanácsadói szerint egyes bankoknak teljes egészében el kell majd hagyniuk Európát és inkább Ázsiában vagy az Egyesült Államokban kell majd folytatniuk.