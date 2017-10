75 ezer embert rúghatnak ki a Brexit miatt

A jegybank szenior figurái szerint ez a szám persze változhat, ha létrejön egy külön megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között a bankszektor jövőjét illetően. Ebben az esetben is "jelentős" mennyiségű munkahely veszhet el, mivel sok pénzintézet inkább a kontinensre mozgatná bizonyos tevékenységeit.A Bank of England ezért most arra kéri a pénzügyi intézményeket, többek közt a hedge fundokat is, hogy rakjanak össze vészhelyzeti terveket arra az esetre, ha megtörténne a "hard Brexit", vagyis ha a britek a Brexit után a WTO szabályainak megfelelően kereskednek az EU-val. Ebben az esetben ugyanis a brit bankok elvesztik az egységes piachoz való hozzáférésüket, vagyis az úgynevezett "útlevelüket".Ebben az esetben valószínűleg számos bank költöztetné műveleti egységeinek jelentős részét Párizsba vagy Frankfurtba.Más elemzések a Bank of Englandnál szkeptikusabbak: a Reuters például körülbelül 10 ezer munkahely megszűnését jósolja a Brexit utáni években. A brüsszeli Bruegel elemzőcég 30 ezer munkahely megszűnésére számít. Xavier Rolet, a londoni tőzsde vezérigazgatója egészen durva, mintegy 200 ezres munkahely-megszűnésre számít a Brexit következtében.