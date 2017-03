7800 forintért adta el OTP-részvényeit a Groupama

ez a tegnapi záróárfolyamhoz képest 5 százalékos diszkontot jelent

8,26 millió darab OTP-részvényt adott el a Groupama, összesen 64,428 milliárd forintért - derül ki a Groupama közleményéből. Ez részvényenként 7800 forintos árnak felel meg, ami a tegnapi záróárhoz képest 5 százalékos diszkont.A zártkörű jegyzés során az ár könyvépítéses (book building) módszerrel alakult ki, a részvényeket kizárólag intézményi befektetők vehették meg.Hasonló eladásra 2015. októberben került sor, akkor a magyar állam vált meg 14 millió darab OTP-részvénytől, akkor 6 százalékos diszkonton vásárolták meg a befektetők a papírokat. Egyébként hasonló tranzakció zajlott tegnap a Raiffeisen Bank Internationalnél (RBI), a bank egyig nagytulajdonosa, az ÖVAG adott el 9,92 millió darab részvényt intézményi befektetőknek, ott is a piaci ár alatt keltek el a papírok, részben emiatt esett szerdán 5,6 százalékot az RBI árfolyama.Ha az állami OTP-csomag eladásából vagy az RBI tegnapi tranzakciójából indulunk ki, akkor csütörtökön a piacnyitást követően az OTP árfolyama is jóval a szerdai záróár alatti szintre, a korábbi tapasztalatok alapján akár a könyvépítés során kialakult ár közelébe is eshet.