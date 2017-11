9500 forintos célár érkezett az OTP-re

SocGen

JP Morgan

A harmadik negyedéves folyamatok alapján az elemzőház minimálisan megemelte a hitelállomány növekedésére vonatkozó előrejelzését, emiatt az idei és a következő 2 évre vonatkozó profitvárakozást 5,5, 1,7 és 2,5 százalékkal emelte meg a SocGen. A célár emiatt 9248-ról 9500 forintra emelkedett, de még mindig eladás az ajánlás, az indoklás pedig az, hogy idén a profitnövekedést részben a céltartalék-visszaírások hajtották, de az elemzőház a következő időszakban alacsonyabb visszaírásokkal számol, és a kockázati költségek normalizálásával kalkulál, ráadásul az erős verseny miatt a marzsok is tovább szűkülhetnek. Az OTP részvényei P/BV alapon jóval magasabb szorzón (1,7) forognak, mint a régiós bankok (1,1), ráadásul historikusan magasan árazott az OTP P/BV és P/E alapon is. A SocGen célára közel 7 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam.Az OTP továbbra is a kedvenc részvények (top pick) közé tartozik, az elemzőház felülsúlyozásra ajánlja a magyar bank papírjait, ami részben azért vonzó, mert az OTP profitja az elemzőcég előrejelzése alapján a következő két évben 17 illetve 12 százalékkal emelkedhet.