A Goldman a kínai piac meghódítására tör

A China Investment Corporation és a Goldman közösen gyűjti össze az alaphoz szükséges vagyont, így a tőke egyik felét amerikai, a másikat kínai befektetőktől fogják összeszedni. A Goldman Sachs az első amerikai bank, amelynek komolyabb kitettségei vannak Kínában.Blankfein, aki egyébként a Fehérház éles kritikusa, most Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével van üzleti úton Kínában, ahol a két ország gazdasági együttműködéséről tárgyalnak. Blankfein szerint a világ két legnagyobb gazdasága sokat tud nyerni az együttműködésből. Hozzátette, hogy a Trump-adminisztráció céljai kizárólag az Egyesült Államok érdekeit szolgálják.A Goldman vezérigazgatója szerint a nagyobb népességből is adódik, hogy a Kína gazdaság hamarosan túl fogja nőni az amerikait. Blankfein azt állította, hogy az ország vásárlóerő-paritása már most meghaladja az Egyesült Államokét. (Ezt a hivatalos adatok még nem erősítik meg.)