A vártnál sokkal kevesebb munkahelyet menekít ki Londonból a UBS

Sergio Ermotti, a legnagyobb svájci bank vezérigazgatója személyesen jelentette be pénteken, hogy a vártnál kevesebb munkahelyet költöztetnek át Londonból, a Financial Times forrásai szerint összesen mindössze 250 munkahelyről lehet szó.A UBS arra számít, hogy az EU-s ügyfeleik trade-jeit továbbra is Londonból fogják könyvelni, illetve a kockázatmenedzsmentet is innen fogják szolgáltatni majd.A pénzintézet egy szóvivője hangsúlyozta, hogy bármilyen előzetes szám még változhat, annak függvényében, hogy a britek és az EU közt milyen megállapodás jön majd létre.Arról sem született még döntés, hogy a UBS hová költözteti az érintetteket. Szóba jött Frankfurt, Amszterdam és Madrid is. Erről várhatóan pár héten belül döntenek majd, de nyilvános bejelentés nem lesz.