A bankok is beszóltak Donald Trumpnak

Tegnap megírtuk, hogy aköremailben fejezte ki "rendületlen elkötelezettségét" munkatársai felé, hozzátéve, hogy azok a kollégák, akik más országokból érkeztek Amerikába, "követték az Egyesült Államok bevándorlási és munkáltatói szabályait." A fejleményeket azóta már a Goldman Sachs, a Bank of America és a Morgan Stanley is kommentálta - írja a Yahoo Finance Lloyd Blankfein, avezére hangüzenetben mondta el a kollégáinak, hogy Trump rendelete veszélyeztetheti a befektetési bankot. "Ez nem egy olyan szabály, amit támogatunk" - mondta a bankvezér munkatársainak, majd hozzátette, hogy jelenleg a szövetségi bíróságon tárgyalnak róla. Blankfein biztosította a kollégáit, hogy mindenkit támogatnak, akinek a családját vagy ismerőseit érinti a kitiltás. Végül a cég alapszabályából idézett, amelyben az áll, hogy a vállalat a hatékonyság érdekében különféle kultúrával és személyes háttérrel rendelkező embereket kell, hogy magához vonzzon és megtartson.vezére, James Gorman azt írta egy feljegyzésében, hogy "közelről figyelemmel kísérik a fejleményeket" és bár egy munkatársát sem érinti közvetlenül a beutazási korlátozás, aggódik azokért az egyénekért és családokért, akikre kihatással lehet Trump rendelete és biztosította őket támogatásáról. Természetesen hozzátette ő is, mint minden más bankvezér, hogy a vállalata egy globális entitás és alapköve, hogy a világ minden részéről foglalkoztat tehetségeket.Hasonlóan szolid reakciót fogalmazott meg avezére, Brian Moynihan is, aki arról beszélt, hogy a vállalat egy globális bank és ezért szüksége van a sokféleségre, valamint biztosította az érintetteket a támogatásáról.Trump hét muszlim ország állampolgárainak tiltja meg átmenetileg, hogy az Egyesült Államokba utazzon, a szír menekültek befogadását pedig határozatlan ideig felfüggesztette. A lépései ellen olyan nagyvállalatok vezetői is tiltakoztak , mint a Google, a Tesla, az Apple, vagy a Facebook.