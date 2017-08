A bankok kezére játszanak egy csomó céget, hogy kihúzzák őket a bajból

A hírről a South China Morning Post számol be a China News Agency alapján, ami elvileg a tervgazdálkodási hivatal egy dokumentumát szemlézte. Ebben az áll, hogy megegyezésre jutottak Kína bankjai és egy rakás cég az acél-, szén- és vegyiparban az érintett vállalatok felhalmozott adósságállományának csökkentésére.Kína vállalati adósságállománya 2016-ban a GDP 170%-ára emelkedett, miközben 2008-ban még alig 100% volt csak. A kínai állami vállalatok és magánkézben lévő cégek mintegy 15 700 milliárd dollárnyi adósságot halmoztak fel - az állam pedig minden áron csökkenteni akarja ezt, most, hogy az ország növekedése lassul és egyre több vállalat jut a csőd szélére.A korábbi megállapodásokkal ellentétben most a bankoknak nagyobb beleszólásuk van abban, hogy melyik vállalatok adósságát akarják elcserélni részvényekre, a swap-ügyleteket pedig piaci alapon árazzák be. Emellett azért döntött Kína, mert így el lehet azt kerülni, hogy úgynevezett "zombicégekbe" öntsék a pénzt a bankok - ezek olyan csőd közeli vállalatok, amit csak az olcsó források tartanak lélegeztető gépen.Az érintett cégek új tulajdonosi struktúrája még nem ismert.