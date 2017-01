A németek a Brexit legnagyobb nyertesei

A Brexit legnagyobb nyertese Frankfurt lehet, saját kutatásuk szerint körülbelül 10 000 munkahelyet hoznak majd a globális bankok a német városba, miután Londonból ki kell költöztetniük minden olyan tevékenységet, ami értelmetlenné válik az EU egységes piacához való hozzáférés nélkül.

54 százaléka azoknak a befektetőknek, akik távozni akarnak, Németországot jelölte meg elsődleges úti célnak, 33 százalékuk Hollandiát és 8 százalékuk Franciaországot.

Még pénteken számoltunk be a találkozó előkészületeiről, amelyen egy résztvevő szerint végül körülbelül 25 pénzintézet 50 képviselője vett részt.Peter Lutz, a német pénzügyi felügyeleti szervezet, a Bafin bankfelügyeletért felelős vezetője szerint a hatóságok segíteni akarnak azoknak a pénzintézeteknek, amelyek azt fontolgatják, hogy Németországba költöznek, miután a britek elhagyják az európai uniót.A hatósági vezető elmondta, hogy "igazi brit bankok mellett" amerikai, japán és ausztrál pénzintézetek képviselői is részt vettek a találkozón.A konferencia célja azt volt, hogy egyszerre tudják az összes érdeklődő pénzintézet egyre összetettebb kérdéseit megválaszolni, valamint egy általános tájékoztatót akarnak nyújtani a bankoknak a szigorú német üzleti feltételekről, szabályokról.A Bafin a várakozásoknak megfelelően arról is tájékoztatta a bankokat, hogy, saját kockázatkezelési intézkedésekkel, szenior vezetőkkel együtt. Reuters forrásai szerint a Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Citigroup is részt vettek a találkozón. A pénzintézetek nem kommentálták az értesüléseket.Az EY tanulmánya is hasonló következtetésekre jut, amit a CNBC szemlézett: eszerint a Nagy-Britanniában befektető nemzetközi szereplők 14 százaléka tervezi azt, hogy kivonja az eszközeit a szigetországból és inkább egy másik európai országba helyezeti át a következő három évben, ha az Egyesült Királyság elhagyja az egységes piacot.Tízből hét külföldi befektető mondja azt, hogy már hatással volt rá a Brexit. A pénzintézetek a legszkeptikusabbak: mindössze 12 százalékuk számít erős növekedésre, míg 6 százalékuk jelezte, hogy "enyhén csökkentené" a régióban lévő jelenlétét.Az EY 254 globális befektető körében végezte el a felmérését, a piaci szereplők több mint fele, 56 százaléka jelezte, hogy növelné a jelenlétét a kontinensen a következő három évben., amikor 36 százalékuk volt csak optimista Európa jövőjével kapcsolatban.