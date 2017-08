A surranópályán kerülhet a Brexit nagy nyertesei közé Amszterdam

Kereskedés Royal Bank of Scotland-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén!

Bankok és brókercégek is új, második otthont keresnek maguknak arra a most már nagyon valószínű esetre, ha 2019-ben Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Fontos ugyanis számukra, hogy ne veszítsék el európai útlevelüket, így tovább működhessenek az EU-ban.A brit üzleti napilap szerint az elmúlt két hétben meredeken emelkedett Amszterdam csillaga, a holland fővárost választotta ugyanis a világ legnagyobb kötvénykereskedési platformja közül kettő, a MarketAxess és a Tradeweb is. Korábban a MUFG japán bank döntött Amszterdam mellett, újabban pedig a brit Royal Bank of Scotland NatWest Markets divíziója kacsingat a város felé.Ahogy Frankfurt, úgy Amszterdam sem számíthat azonban cégenként több ezer átköltözőre. Az említett társaságok legnagyobb európai operációja várhatóan továbbra is Londonban marad, csak néhány tíz vagy száz álláshely kerülhet át a kontinensre.