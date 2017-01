A válság óta nem érezték magukat ilyen szorult helyzetben a brit bankok

A bizonytalanság járult hozzá leginkább a bankok optimizmusának alacsony szintjéhez

A CBI üzleti lobbiszevezet és a PwC tanácsadócég 103 pénzügyi intézményen végezte el a negyedéves felmérését, amelyben az áll, hogy a vállalatok 2008 decembere óta most érzik magukat a legbizonytalanabbul az üzleti környezetükben. A legszkeptikusabbak a bankok voltak - írja a Reuters A pénzintézetek 90 százaléka az EU-s kilépést gondolja jelenleg a legnagyobb kihívásnak.- áll a jelentésben a PwC pénzügyi intézményekkel foglalkozó üzletágvezetőjének véleménye.A bankok már elkezdték összeállítani a stratégiai terveiket arra az esetre, hogy "hard" Brexit lesz, miután Theresa May miniszterelnök jelezte, hogy a szigetország el fogja hagyni az egységes piacot.A PwC szerint a bankoknak May beszéde legalább tisztázta azt, hogy mi az Egyesült Királyság terve az EU-s kilépéssel kapcsolatban, valamint megerősítette, hogy több fázisban fogják elhagyni az egységes piacot.A pénzintézetek elsődleges prioritása most az, hogy a felügyelettel való dialógusukat megerősítsék, miközben a britek az EU-s kilépésről tárgyalnak.