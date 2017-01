A Wall Street hallgat a muszlimok kitiltásával kapcsolatosan

Egyedül a JP Morgan kommentálta eddig az eseményeket az ország pénzintézetei közül. Az Egyesült Államok legnagyobb bankja köremailben fejezte ki "rendületlen elkötelezettségét" munkatársai felé vasárnap, hozzátéve, hogy azok a kollégák, akik más országokból érkeztek Amerikába, "követték az Egyesült Államok bevándorlási és munkáltatói szabályait.""Véleményünk szerint az országunkat, gazdaságunkat és a jólétünket megerősíti a minket körülvevő világ sokfélesége" áll a JP Morgan működési testületének levelében, azt is hozzáteszik, hogy több mint 100 országban működnek. A testület tagja többek közt Jamie Dimon, a vállalat vezérigazgatója is, aki a Wall Street egyik legelismertebb vezetője.Trump hét muszlim ország állampolgárainak tiltja meg átmenetileg , hogy az Egyesült Államokba utazzon, a szír menekültek befogadását pedig határozatlan ideig felfüggesztette. A lépései ellen olyan nagyvállalatok vezetői is tiltakoztak , mint a Google, a Tesla, az Apple, vagy a Facebook.A Wall Street vállalatai viszont többnyire vagy csöndben maradtak, vagy pedig nagyon óvatosan megfogalmazott levélben fejezték ki, hogy se nem ellenzik, se nem támogatják a beutazás tiltását. Több olyan pénzintézet is volt, amely élesen kritizálta Trumpot még a kampánya alatt, a Goldman Sachs például teljesen nyíltan támogatta Hillary Clintont, a republikánus győzelem után azonban az amerikai bankrészvények a válság óta nem látott raliba kezdtek, Trump pedig a Goldman fejesei közül több szakembert is beemelt a stábjába.A BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője például azt írta, hogy felülvizsgálják, mit "jelent a rendelet pontosan a munkatársaikra nézve" és "megteszik a kellő lépéseket a biztonságuk érdekében." Forbes több bankot és hedge fundot is megkért, hogy kommentálja a rendeletet, de eddig még egyikük sem nyilatkozott.