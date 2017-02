A Wall Streeten vadásznak szakemberekre a kínai bankok

Az ázsiai ország pénzintézetei elsősorban vállalati ügyfelekkel foglalkozó bankárokat, céges felvásárlásokkal foglalkozó szakembereket, konzorciális hitel-specialistákat és kötvény / részvénypiaci szakértőket keresnek.

A legnagyobb kínai bankok, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), a China Construction Bank, az Agricultural Bank of China, a China Merchants Bank és a Bank of China is: elsősorban állandó lakcímmel rendelkező amerikai állampolgárokat keresnek.A Bachrach Group, egy nagyobb fejvadászcég szerint a kínai bankok korábban vonakodtak az Egyesült Államokban bővíteni a személyzetüket, de mivel az országban is egyre terjeszkednek és egyre több feladatot kell ellátniuk, most az összes nagyobb bank bővítésbe kezdett.A kínai bankok elsősorban, akik értenek nemcsak a hitelek folyósításához, hanem komplett hitelportfóliók kiépítéséhez, amelyek megosztják a kockázatokat különféle szektorok, földrajzi régiók és hiteltípusok közt.A tapasztalat sem jelent viszont automatikus felvételt, mert van egy trükk az álláshirdetésekben:. Így elsősorban olyan Kínából származó emberek jöhetnek szóba, akik rendelkeznek amerikai állampolgársággal vagy zöldkártyával.