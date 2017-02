Állampapírba és alapokba fektettek inkább a takarékok ügyfelei

Az állampapírok állománya 46 százalékkal (200 milliárd forintról 293 milliárd forintra),

a befektetési jegyeké 26 százalékkal (88 milliárd forintról 111 milliárdra)

A piaci trendeknek megfelelően tavaly a takarékoknál is az állampapírok és befektetési jegyek voltak a legnépszerűbb megtakarítási termékek.emelkedett névértéken. Míg 2015-ben közel 77 ezer értékpapírszámlát kezelt a Takarék Csoport, addig tavaly év végén már mintegy 21 százalékkal többet, összesen 92,6 ezret. 2016-ban már a takarékok összes, országosan több mint 1100 fiókjában elérhetőek voltak a befektetési szolgáltatások.Míg a lakosság az alacsony kamatkörnyezet miatt a betétekből jelentős összegeket csoportosított át egyéb, magasabb hozamot ígérő megtakarítási eszközökbe, addig a vállalatok betétállománya több mint 40 milliárd forinttal tovább nőtt. Összességében a 2015-ös 1514 milliárd forintos lakossági és vállalati betétállomány a múlt esztendőben 1485 milliárd forintra apadt.A Takarék Csoport prognózisa szerint idén és jövőre a lakosság jövedelme a reálbér-növekedés és a foglalkoztatási helyzet javulása miatt nőni fog, így a megtakarítások növekedése is dinamikus marad. A továbbra is alacsony kamatkörnyezetben a magasabb hozamot biztosító pénzügyi eszközök állománya bővül elsősorban: töretlen lesz az állampapírok és a befektetési jegyek iránti kereslet. A hozamok emelkedésével viszont 2018 második felétől a betétek népszerűsége ismét növekedhet.