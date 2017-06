Amerika legnagyobb bankja költözik Londonból

A JP Morgan 100 ezer négyzetlábnyi (9 300 négyzetméternyi) irodaterületet bérelne vagy venne Dublinban, illetve Amszterdamban is irodát keres a bank. A dublini irodabérlés vagy vásárlás becslések szerint újabb, kb. 770 alkalmazott foglalkoztatására lehet alkalmas. A bank korábban ugyanis már megvett 125 millió euróért egy épülő dublini irodát, amely 2018 harmadik negyedévére készül majd el, és kb. 1000 alkalmazottnak adhat helyet.Jennifer Zuccarelli, a bank szóvivője elmondta, hogy a Brexit miatti költözés során a dolgozókat Dublinba, Frankfurtba és Luxemburgba helyezik át, az itteni leánybankok lesznek a cég új "jogi horgonyai" Európában.Még a tavaly júniusi brit népszavazás előtt Jamie Dimon bankvezér azt nyilatkozta, hogy Brexit esetén akár 4 ezer dolgozót is át kell majd költöztetni, most januárban pedig úgy fogalmazott, hogy ez a szám kisebb vagy nagyobb is lehet attól függően, hogy milyen eredménye lesz a kilépési tárgyalásoknak.