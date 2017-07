Amszterdamban nyit új székhelyet a legnagyobb japán bank

A legnagyobb japán bank nem vár tovább: londoni operációja mellett egy új európai uniós székhelyet nyitnak Amszterdamban - értesült a Financial Times. A Londoni operáció - ahol 2100-an dolgoznak - többnyire megmarad, a kezdetekben kevesebb mint 100 londoni állást érint (költözés/megszűnés) az új székhely létesítése.A bank nem vár tovább évekig a Brexit-tárgyalásokra, ezért döntöttek úgy, hogy a biztosra mennek, és egy új leányt alapítanak az EU-n belül. A bankok azért is kezdték el sorra bejelenteni a költözési szándékaikat, mert a Bank of England arra szólította fel őket, készítsék el a legrosszabb eshetőségre is tervüket, amellyel továbbra is ki tudják majd szolgálni az uniós ügyfeleket.Az egyik Amszterdam ellen felhozott érv, hogy a hollandoknál az uniós szabályozásban szereplőnél alacsonyabb bónuszkorlátozás van érvényben, legfeljebb az éves fizetésük 20 százalékának erejéig kaphatnak bónuszokat. Az EU-ban ehhez képest akár az éves fizetés dupláját is hazavihetik a bankárok.