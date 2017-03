Annyira rettegnek a bankok a bírságoktól, hogy egyes országoknak inkább hátat fordítanak

Az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) számos csatornán keresztül figyelmeztette az Egyesült Államok bankjait arra, hogy ha hátat fordítanak a külföldi ügyfeleiknek, ezzel jelentős károkat tudnak okozni. Bizonyos esetben szerintük így egyes ügyfeleket "teljesen levághatnak a felügyelt pénzügyi rendszerről".A pénzintézetek amiatt aggódnak, hogy fennakadnak a bankfelügyelet pénzmosási szűrőin, ennek pedig milliárdos büntetések sorozata lehet az eredménye. Sok jemeni, szomáliai és szír ügyfél csak nagyon nehezen tudja fenntartani a számláját egyes amerikai bankoknál, sőt számos esetben a bankok maguk döntöttek úgy, hogy inkább megéri kivonulni egyes piacokról, mint kifizetni az esetleges bírságokat.A JP Morgan például 500 külföldi partnerbankjával szüntette meg az együttműködést, 18 000 ügyféllel vesztették így el a kapcsolatot.A felügyeleti szervek el akarják kerülni azt, hogy terroristák amerikai bankokon keresztül mossák tisztára a pénzüket, ezért ha gyanús tranzakciót észlelnek a pénzintézetek, ezt jelenteniük kell. A szabályok viszont a hagyományos tranzakciókat is lassíthatják.A pénzintézetek egyébként jogosan aggódnak: nemcsak dollár milliárdokat költenek a szabályoknak való megfelelésre, hanem rengeteg bírságot is ki kell fizetniük az esetleges szabálysértések miatt, az HSBC például egy mexikói droghálózat pénzmosásában "segédkezett" és 1,9 milliárd dollárt kellett emiatt kifizetnie, a JP Morgan pedig Bernie Madoff miatt fizetett ki 2,6 milliárd dolláros bírságot.