Arabok, kínaiak és amerikaiak menthetik meg a Deutsche Bankot

Az amerikai Blackrock, katari befektetők egy csoportja, illetve a kínai HNA Group együttesen csaknem 20%-os részesedéssel rendelkezik a Deutsche Bankban. E három befektetőre állítólag a március 21-én kezdődő részvénykibocsátás során is számíthat a bank. A Moody's szerint a Deutsche Bank a tőkeemeléssel időt nyer az elfogadható szintű profitabilitás visszanyerését célzó stratégia lépésről lépésre történő megvalósításához.Ha egy befektető úgy dönt, hogy nem vesz részt a részvényjegyzésben, akkor csökken a tulajdonosi hányada, és ezzel a bank feletti befolyása is. Többen el akarják ezt kerülni, az októberi hírek szerint Katar korábbi miniszterelnöke, Hamad bin Jassim al-Thani sejk is, aki a legnagyobb német bankban közel 10%-os tulajdoni hányaddal bíró katari alapok fölött rendelkezik.Marcus Schenck, a Deutsche Bank pénzügyi igazgatója ugyanakkor a kisbefektetők körében hűvösebb fogadtatásra lelhet, velük a következő napokban találkozik. Egy megszólaltatott kisbefektető bizalmatlanságának adott hangot, amikor feltette a kérdést, nem csak arról van-e szó, hogy egyszerűen a pénzére vadásznak.A Handelsblatt azt írja, stratégiai sikerek esetén 2020 után is szívesen vezetné a bankot John Cryan mostani vezérigazgató, erről maga az érintett beszélt a lapnak.Az UniCredit sikeres, 13 milliárd eurós tőkeemelése után a Deutsche Bank a hétvégén eldöntötte: 8 milliárd eurós tőkeemelést hajt végre egy hónapon belül új részvények kibocsátásával. További 2 milliárd euróval eszközeladások, többek között a vagyonkezelési üzletága tőzsdére vitelével javítja tőkehelyzetét. A Deutsche Bank tervezett tőkeemelésének részleteiről alábbi cikkünkben írtunk: